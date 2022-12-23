حماس تنعى العلامة عبدالله الدنّان أحد مؤسّسي حركة فتح

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

العلاّمة الدكتور/ عبدالله الدنّان (أبو باسل)

أحد مؤسّسي حركة فتح، والباحث اللغوي والأديب والشاعر الفلسطيني، الذي توفّاه الله سبحانه وتعالى في العاصمة السوريّة (دمشق)، عن عمر يناهز الثانيّة والتسعين.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الجمعة، "لقد بدأ أبو باسل حياته قائداً ثوريّا ومناضلاً ، إذ شارك في تأسيس حركة فتح، إلى جانب الثلّة الأولى من الكبار الراحلين: الشهيد ياسر عرفات، والشهيد خليل الوزير، وسليم الزعنون، ويوسف عميرة، وعادل عبد الكريم، ومنير سويد، رحمهم الله جميعاً، وبعد سنوات قليلة من التأسيس، تفرّغ للبحث العلمي، وانفرد بنظرية جديدة مبدعة في تعليم اللغة العربية بالفطرة والممارسة، وكان له اسهاماته في اللغة العربية (لغة القرآن) نحوا وصرفا وأدباً وشعراً".

وأضافت "رحمك الله يا أبا باسل، فقد حافظت على نقائك الثوري، وبقيت متمسّكا بثوابت القضيّة الفلسطينية، حتى آخر رمق في حياتك، ولم تهن أو تلن، وكنت رمزاً من رموز الصمود والنقاء والطهارة والعفّة، طوال عمرك المديد".

وختمت "خالص العزاء لأسرتك، وذويك، وأهلك، ومحبّيك، وتلاميذك ، وعوّض شعبنا وأمّتنا عنك خيراً".