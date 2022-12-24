الإمارات و(إسرائيل) تعلنان عن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أعلنت الإمارات العربية المتحدة و(إسرائيل) عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، وتشمل إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على 96% من المنتجات.

وتفاصيل الاتفاقية التي أعلن عنها يوم أمس الخميس عقب اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، والسيدة الأولى في (إسرائيل) ميشال هرتسوغ، تتضمن: "تجارة حرة بين الجانبين تلغي أو تخفض الرسوم الجمركية على 96% من المنتجات، زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين، التي شهدت زيادة كبيرة في الآونة الأخيرة، بنسبة 114%".

كما تتضمن: "تحفيز الازدهار التجاري بخلق فرص التعاون بقطاعات رئيسية كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي".

ويذكر أنه في مايو الماضي زارت وزيرة الاقتصاد والصناعة (الإسرائيلية)، أورنا باربيباي، الإمارات للتوقيع على الاتفاقية.

وقالت حينها: "من خلال طريقنا المشترك سنساهم في رفاهية المواطنين ونجعل القيام بالأعمال التجارية أسهل. إنها اتفاقية التجارة الأولى مع دولة عربية والتي تتم بعد وقت قصير من إقامة العلاقات الدبلوماسية".

روسيا اليوم