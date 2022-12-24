قال عطية الأعشم رئيس المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، إن سكان النقب لا ‏يزالون يعيشون آثار النكبة حتى هذه اللحظة، موضحا أن هدف جميع الحكومات (الإسرائيلية) ‏مصادرة الأراضي وتركيز السكان في أقل مساحة ممكنة. ‏

وأكد أن النقب سيمر في مرحلة صعبة في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة وعلى رأسها الوزير ‏المتطرف إيتمار بن غفير، ويتمثل ذلك في تهجير القرى العربية في النقب وتضييق الخناق عليها. ‏

وبين أن الحكومة قدّمت مقدمات للمسّ بفلسطينيي 48 من خلال ادعاءات أننا خارجون عن ‏القانون ومحاربة السكان في منطقة سكنهم. ‏

وذكر أن القضية الأولى التي تركز عليها الحكومة مصادرة الأراضي حسب رؤية الحركة ‏الصهيونية، وتجريد السكان الأصليين من هذه المناطق، أما القضية الثانية فهي الحيلولة دون ‏التضاعف الديمغرافي لسكان النقب، بغرض تحقيق هدف تهويد الدولة. ‏

وبيّن أن المشاريع الكبرى، تقوم بها الحكومة على حساب الفلسطينيين بالنقب، من أجل تحقيق ‏أهدافها في التضييق على السكان.‏