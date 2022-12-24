استقالة نائب أردني بعد رسالته لابن سلمان أعلن النائب الأردني محمد عناد الفايز استقالته بعد أيام من تداول رسالة وجهها إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

وقال النائب الأردني محمد عناد الفايز في رسالة وجها لمحمد بن سلمان إن الهبات السعودية تذهب للفاسدين

وأعلن النائب الأردني استقالته خلال اجتماع مع أبناء قبيلته بني صخر إحدى أكبر العشائر الأردنية بثته مباشرة صفحة ديوان البادية الأردنية على "فيسبوك

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وأفاد الفايز بأنه سلم استقالته لأحد زملائه النواب لإيصالها إلى أمانة المجلس الأحد المقبل

وطالب النائب الأردني بتشكيل حكومة إنقاذ وطني في ظل ظروف اقتصادية صعبة يشهدها الأردن

بدورهم دعا المجتمعون النائب الأردني الفايز وفق ما ظهر في البث المباشر إلى العدول عن قراره من أجل استمرار وصول صوتهم وعدم شغور مقعده

وأعلن الفايز استقالته بعد أحاديث عن عزم المجلس تحويله إلى لجنة السلوك بسبب رسالته لولي العهد السعودي وفق ما رجحت مصادر نيابية

ومن الجدير ذكره أنه لم يصدر عن السلطات الأردنية تعليق رسمي بخصوص رسالة النائب الأردني لابن سلمان

ولقبول استقالة النائب الأردني أو رفضها عقد جلسة لمجلس النواب للتصويت عليها بالغالبية 66 من أصل 130 نائبا بعد تحويلها من رئاسة المجلس

وخلال الأيام الماضية تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة منسوبة للفايز وجّهها عبر سفارة السعودية إلى الأمير محمد بن سلمان

ونقدم لكم ما جاء في الرسالة نسمع بالمساعدات للدولة ولكن لا تذهب سوى لطبقة فاسدة تزداد غنى على حساب كرامة الأردني الأبي

وأضافت الرسالة الموجهة لابن سلمان سيبقى الأردن عصيا على كل من يريد أو يحاول التفكير أو يستجدي على أبنائه

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