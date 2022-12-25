تردد قناة طيور بيبي Toyor baby الجديد 2023، يبحث العديد من الناس عن تردد قناة طيور بيبي Toyor baby الجديد 2023، خلال الساعات القليلة الماضية.

وهي من أشهر القنوات للأطفال، حيث تقدم محتوى ممتع للأطفال كالبرامج والأناشيد المختلفة.

تردد قناة طيور بيبي 2023

القمر الصناعي: عرب سات

عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد القناة: 11310

معدل الترميز: 27500

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وتعد قناة طيور بيبي من القنوات الشهير والتي يحبها الأطفال ويقع مقر قناة طيور بيبي في الأردن وتحديدا في العاصمة الأردنية عمان، وكان أول بث لها في مطلع عام 2012.

وتبث قناة طيور بيبي على مدار الساعة باقة متنوعة من أجل برامج الأطفال والمسلسلات الكرتونية هذا فضلا عن الكم الهائل من الأناشيد الجميلة.

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