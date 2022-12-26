31 قتيلاً في عواصف ثلجية في أمريكا

لقي 31 شخصا حتفهم، بسبب العواصف الثلجية القاسية التي تضرب مناطق شرق الولايات المتحدة.

وتسببت العاصفة بتراكم الثلوج وانقطاع الكهرباء، ما حال دون تمكن أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، إن ارتفاع الثلوج وصل إلى ثمانية أقدام 2,4 متر، ما جعل درجات الحرارة الباردة مهددة للحياة خاصة مع انقطاع الكهرباء.

وأضافت هوشول في تصريحات صحفية، أن السكان ما زالوا يواجهون وضعا خطيرا للغاية يهدد حياتهم، محذرة الجميع بضرورة ملازمة منازلهم.

وانخفضت درجات الحرارة في 48 ولاية إلى ما دون الصفر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وألغيت آلاف الرحلات الجوية كما أجبر السكان على البقاء في منازلهم المغطاة بالثلوج.

بدورها، حذّرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من العواصف الثلجية في منطقة البحيرات الكبرى، من تراكمات ثلجية إضافية من قدمين إلى 3 أقدام 0,6 إلى 0,9 متر خلال الليل.