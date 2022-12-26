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شاهد: أبرز زلات للرئيس الأمريكي بايدن خلال عام 2022

شاهد: أبرز 8 زلات للرئيس الأمريكي بايدن خلال عام 2022
شاهد: أبرز 8 زلات للرئيس الأمريكي بايدن خلال عام 2022
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الرسالة نت

شاهد: أبرز 8 زلات للرئيس الأمريكي بايدن خلال عام 2022 تعرض رئيس الولايات المتحدة جو بايدن خلال عام 202 لكثر من الانتقادات إثر زلات لسانه المتكررة عند خطاباته أمام العالم.

ويعد جوبايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية حيث يعد كذلك بايدن الرئيس الأكبر عمرا في تاريخ الولايات المتحدة.

وخلال خطاباته تعرض بايدن لكثر من الزلات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ساخرين منه باعتباره رئيس الولايات المتحدة.

وفي هذا المقال نعرض لكم  بالفديويو أبرز زلات جو بايدنفي عام 2022:

 في مطلع شهر مارس قال باين خلال خطاب له الشعب الإيراني بدلا من الأوكراني وسرعان ما تداول رواد التواصل الاجتماعي المقطع

وفي الثامن منت شهر يوليو أخطا بادين بقراءة تعليمات الملقن بصوت عال

وتعرض الرئيس الأمريكي للسخرية في يوليو لسخرية كبيرة  بعد أن أخطأ أثناء إلقاء كلمة وقرأ تعليمات الملقن بصوت عال حيث أن الملقن أمره بتكرار الجملة: "المرأة لا تخلو من سلطة انتخابية أو سياسية".

وفي 28 سبتمبر نسي بايدن وفاة نائبة جمهورية أثناء حديثه في مؤتمر بالبيت الأبيض حول الجوع والتغذية والصحة دعا الرئيس النائبة جاكي والورسكي ملتفتا هنا وهناك في القاعة بحثا عنها متناسيا وفاتها

وفي شهر أكتوبر ارتكب جو بايدن زلة تتعلق بنائبة الرئيس، كامالا هاريس خلال الاحتفال بمهرجان ديوالي الهندوسي حيث أشار إليها بالخطأ كرئيسة لأمريكا وليس نائبة للرئيس.

وفي 12 نوفمبر كان هناك زلة لبايدن خلال خطاب ألقاه في بنوم بنه بكمبوديا أمام قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا حيث  أشار بالخطأ إلى رئيس وزراء "كولومبيا"، بدلا من "كمبوديا"

 

 

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