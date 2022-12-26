شاهد: أبرز زلات للرئيس الأمريكي بايدن خلال عام 2022

شاهد: أبرز 8 زلات للرئيس الأمريكي بايدن خلال عام 2022 تعرض رئيس الولايات المتحدة جو بايدن خلال عام 202 لكثر من الانتقادات إثر زلات لسانه المتكررة عند خطاباته أمام العالم.

ويعد جوبايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية حيث يعد كذلك بايدن الرئيس الأكبر عمرا في تاريخ الولايات المتحدة.

وخلال خطاباته تعرض بايدن لكثر من الزلات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ساخرين منه باعتباره رئيس الولايات المتحدة.

وفي هذا المقال نعرض لكم بالفديويو أبرز زلات جو بايدنفي عام 2022:

في مطلع شهر مارس قال باين خلال خطاب له الشعب الإيراني بدلا من الأوكراني وسرعان ما تداول رواد التواصل الاجتماعي المقطع

وفي الثامن منت شهر يوليو أخطا بادين بقراءة تعليمات الملقن بصوت عال

وتعرض الرئيس الأمريكي للسخرية في يوليو لسخرية كبيرة بعد أن أخطأ أثناء إلقاء كلمة وقرأ تعليمات الملقن بصوت عال حيث أن الملقن أمره بتكرار الجملة: "المرأة لا تخلو من سلطة انتخابية أو سياسية".

Biden reading “repeat the line” remark from the teleprompter 🤣pic.twitter.com/bRnMc9V6Ju — Dr. Eli David (@DrEliDavid) July 8, 2022

وفي 28 سبتمبر نسي بايدن وفاة نائبة جمهورية أثناء حديثه في مؤتمر بالبيت الأبيض حول الجوع والتغذية والصحة دعا الرئيس النائبة جاكي والورسكي ملتفتا هنا وهناك في القاعة بحثا عنها متناسيا وفاتها

وفي شهر أكتوبر ارتكب جو بايدن زلة تتعلق بنائبة الرئيس، كامالا هاريس خلال الاحتفال بمهرجان ديوالي الهندوسي حيث أشار إليها بالخطأ كرئيسة لأمريكا وليس نائبة للرئيس.

Joe Biden just wished Kamala Harris a happy birthday and said she’s a great president. I can’t believe I’m giving Democrats advice, but hide him in his beach house. Every time he speaks the red wave gets higher. pic.twitter.com/fyCUwdM20b — Clay Travis (@ClayTravis) October 24, 2022

وفي 12 نوفمبر كان هناك زلة لبايدن خلال خطاب ألقاه في بنوم بنه بكمبوديا أمام قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا حيث أشار بالخطأ إلى رئيس وزراء "كولومبيا"، بدلا من "كمبوديا"

Biden, in remarks at the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit, thanks "the prime minister for Colombia" for his "leadership as ASEAN chair."



The ASEAN chair is the prime minister of Cambodia. pic.twitter.com/1vJDGP9ljI — RNC Research (@RNCResearch) November 12, 2022