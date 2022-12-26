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انفوجرافيك: أبرز 3 تحديات ستواجه إسرائيل في 2023

سبورت سبورت

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/274523

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