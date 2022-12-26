تسجيلات مسرّبة لحسين الشيخ يُهاجم فيها عباس ضمن حرب الخلافة

تنشر وكالة شهاب للأنباء غدًا الثلاثاء، تسجيلات مسرّبة، للقيادي في حركة فتح حسين الشيخ تُظهر الحرب الفتحاوية الخفيّة على خلافة منصب رئيس السلطة محمود عباس بعد رحيله.

وتُظهر التسجيلات غضب حسين الشيخ الشديد على عباس وقادة متنفذين في السلطة، حيث اتهم الأول الأخير بأنه شريك بالفوضى وحريص على بقائها كما كال له شتائم والألفاظ النابية.

وذُكِرَ في التسجيلات أسماء كلِّ من ماجد فرج ومحمود العالول وعزام الأحمد وجبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي.



وتسارعت خلال الأشهر الماضية معركة خلافة عباس بين عديد الشخصيات القيادية في حركة فتح، في وقت قالت مصادر "إسرائيلية" إنه يجري "تكديس الأسلحة" في الضفة تحضيرًا للمعركة.

وكشفت التسريبات الأخيرة التي نشرتها "أيقونة الثورة" على منصات التواصل الاجتماعي تآمر قيادات في السلطة وحركة فتح والحاشية التي كانت تحيط بالرئيس الراحل ياسر عرفات وعلى رأسهم محمود عباس، في اغتياله، وبدا ذلك واضحًا وجليًا في الاعترافات المسرّبة من لجنة التحقيق في اغتيال عرفات.



