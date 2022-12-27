الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

10 علامات على الإصابة بقصور القلب

توضيحية
توضيحية
سبورت سبورت

غزة-الرسالة نت

وأوضحت المؤسسة أن قصور القلب له أسباب عدة، تتمثل في ارتفاع ضغط الدم، الذي لم يتم علاجه بشكل كاف، وأمراض القلب، مثل وجود عيب خلقي في القلب والتهاب عضلة القلب وأمراض القلب التاجية، بالإضافة إلى شرب الخمر وتعاطي المخدرات.

وأضافت المؤسسة أن أعراض الإصابة بقصور القلب تشمل ما يلي:

  1. ضيق في التنفس
  2. آلام في منطقة الصدر
  3. عدم انتظام ضربات القلب
  4. احتباس الماء في الساقين
  5. تراجع القدرة على بذل المجهود والتعب السريع
  6. السعال الليلي
  7. فقدان الشهية
  8. فقدان الوزن المفاجئ
  9. نوبات دوار
  10. زيادة معدلات التبول

وشددت مؤسسة القلب الألمانية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذ الأعراض، محذرة من أن قصور القلب في المراحل المتقدمة قد يهدد حياة المريض.

وعلى الرغم من أن قصور القلب غير قابل للشفاء، فإنه يمكن علاجه جيدا في حال تشخيصه مبكرا؛ إذ يهدف العلاج إلى تخفيف العبء الواقع على القلب عن طريق الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع، والأدوية المدرة للبول، وكذلك الأدوية التي تساعد على ضبط نظم القلب.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/274634

كلمات مفتاحية

إصابة قصور القلب

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من صحة وأسرة

تم نسخ الرابط بنجاح.