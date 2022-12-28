هنية للرسالة: قريبا افتتاح نصب تذكاري يخلد مونديال قطر في غزة

قال عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، إنه سيجري العمل على افتتاح نصب تذكاري يخلد مونديال قطر في غزة، تكريماً لقطر على دورها في المونديال.

وأوضح هنية أنّ النصب سيعبر عنه بكأس العالم يحمل علم فلسطين، كتعبير عن التقدير لما تضمنه المونديال من إعلاء قيمة التضامن مع القضية الفلسطينية.

ووصف هنية المونديال الذي عقد في قطر بـ"المونديال الفلسطيني بامتياز"، مشيدا بالاهتمام القطري بالكرة الفلسطينية والحضور الفلسطيني في كأس العالم.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته مؤسسة الرسالة للإعلام في مقرها بغزة، تكريما لهنيّة وجهوده في الرياضة الفلسطينية وحضورها في المونديال، ولتكريم صحافييها الذين بذلوا جهوداً كبيرة في تغطية فعاليات ومباريات مونديال قطر.

وقال هنية إن "فلسطين موضع افتخار حقيقي لدى الدولة المضيفة للمونديال، وانعكس ذلك على مدى اهتمامها بالحضور الفلسطيني في كل فعاليات كأس العالم".