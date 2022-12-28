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بالفيديو: الغرفة المشتركة تعلن تنفيذها مناورة "الركن الشديد 3"

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غزة - الرسالة نت

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عن تنفيذها مساء اليوم الأربعاء، الموافق 28-12-2022م، مناورة "الركن الشديد3" قرب السياج -الزائل بأمر الله- شمال قطاع غزة.

وأوضحت في بيان لها عبر قناتها على التليجرام، أن المناورة جرت بمشاركة نُخبة من المقاتلين تخللها استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة؛ وهدفت لقياس سرعة استجابة قوات المقاومة لأي طارئ واختبار جهوزية المقاتلين للتعبئة والتصدي للعدوان.

وتابعت قائلةً: "هذه المناورة تأتي تتويجاً لفترة من التدريب المتقدم المشترك لنخبة من مقاتلي فصائل المقاومة، والتي تضمنت سيناريوهات تكتيكية مختلفة؛ أبرزها عملية إغارة خلف خطوط العدو تخللها أسر عدد من الجنود".

وكشفت الغرفة بأن هذا الفعل الميداني المشترك ينفذ على أرض أول موقع عسكري يضم كافة الفصائل المنضوية في إطار الغرفة المشتركة، مؤكدةً أن المقاومة الفلسطينية ستظل تعمل ليل نهار حتى كسر القيد والعمل على حرية كل أسير يقبع داخل سجون العدو.

واعتبرت بأن المناورة تعبر عن مدى إيمان المقاومة بوجوب توحيد كافة الجهود في مواجهة العدو والوقوف أمام التحديات التي تعصف بالمقدسات والقضية الفلسطينية، وتوحيد الجبهات كافة لمقارعة الاحتلال ومنعه من الاستفراد بأي جزء من أرضنا المباركة وشعبنا الأبيّ.

وتوجهت بالتحية لمجاهدي شعبنا البطل بكافة تشكيلاته وكتائبه في ضفة الأحرار، والتحية لشعبنا المرابط الصامد رديف كل صبرٍ وانتصار.
 

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