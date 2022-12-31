العواودة: تكثيف التواجد في ساحات الأقصى يرهب الاحتلال ومستوطنيه

أكدت الناشطة السياسية انتصار العواودة على أن تكثيف تواجد الفلسطينيين في ساحات المسجد الأقصى يرهب الاحتلال ومستوطنيه.

وحثت العواودة على ضرورة الاستمرار بحملات الفجر العظيم وصلاة الجمعة في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي.

وأوضحت أن الاحتلال يحاول فرض واقع جديد على المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن اتفاق "أوسلو" يحد من دخول الفلسطينيين إلى المسجد الإبراهيمي.

وأدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 70 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.