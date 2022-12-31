"فاينانشال تايمز: أوروبا بدون كهرباء في 2023.. وتهمٌ جديدة لترامب

نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية مجموعة من توقعاتها المستقبلية للعام 2023، حيث قالت إنّ دول أوروبا قد تتعرض لانقطاعات في التيار الكهربائي خلال العام المقبل.

وترى الصحيفة أنّ انقطاع التيار الكهربائي قد يحدث حتى نيسان/أبريل إذا كان الطقس بارداً إلى حدٍ كبير، لكن الشتاء التالي سيكون "مشكلة أكثر تعقيداً" بسبب الصعوبات في ملء مرافق تخزين الغاز، لأن توريد الغاز الروسي في عام 2023 "سيقترب من الصفر".

ومن بين توقعات الصحيفة الأخرى، سيحتفظ رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بمنصبه بحلول نهاية العام، على الرغم من أنه سيبدو وكأنه "محاصر أكثر".

وتعتقد الصحيفة أيضاً أنّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيقرر الترشح لولايةٍ رئاسية ثانية، لكن قد يدرس بعض الديمقراطيين الآخرين إمكانية ترشحهم. ةوافترضت كذلك، أنه سيتم في العام المقبل توجيه تهم ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ووفقاً لها، سيبقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على رأس السلطة، على الرغم من "تراجع شعبيته".

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ الصين ستكون قادرة على إعادة النمو الاقتصادي إلى ما يزيد عن 5%، وعلى الأغلب "لن تهاجم تايوان ولن تحاصرها" في 2023.

وبحسب توقعات الصحيفة، ستستمر شبكة التواصل الاجتماعي" تويتر" في العمل على الرغم من الفوضى التي سببها شراء إيلون ماسك المنصة، وعلى الرغم من زيادة خسائرها.