تعرف على تردد قناة رؤيا الأردنية 2023، يبحث العديد من الأفراد عن تردد قناة رؤيا في الأردن التحديث الجديد 2023، بعد تجديده حيث تبث القناة القناة محتواها التلفزيوني مجانا 24 ساعة في اليوم بدون تشفير.

تردد قناة رؤيا 2023

القمر: نايل سات

التردد: 12399 (v)

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5\6

القمر: نايل سات

التردد: 11958 (H)

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5\6

القمر: عرب سات

التردد: 12054 (v)

معامل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 5\6

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قناة رؤيا الفضائية

تسعى قناة رؤيا لنهج جديد وواضح حيث تسعى من خلالها لتوطيد المعرفة، وتعد مصدر مهم لمختلف المعلومات والاخبار وتركز على البرامج التي تنال اهتمامات الشباب والاسرة.

وفرت قناة رؤيا الأردنية منبرًا إعلاميًا متكاملًا يستهدف الأردنين بمضمون راقي وحضاري، حيث تلتزم قناة رؤيا بمادئ الإعلام المرن الذي يراعي قيم المجتمع الأردني.

وتعمل قناة رؤيا على التغطيات الخاصة وايجاد ملتقى للتواصل والنقاشات والتحليل في مختلف جوانب الحياة.

برامج قناة رؤيا

تقدم قناة رؤيا محتوى كبير ومختلف يجمع بين برامج الترفيه والبرامج الحوارية وأيضًا برامج المسابقات وبرامج استكشاف العالم بالإضافة إلى الأفلام الوثائقية

وتعرض قناة رؤيا الفضائية أيضا برامج لتفسير الأحلام وكذلك برامج طبية وبرامج طهي وموضع وازياء وافلام للأطفال وبرامج تعليمية.

وتقدم أيضًا بعض المسلسلات الكورية مسلسلات مصرية وخليجية وايضًا تركية وتقديم أحدث البرامج الرياضية وتغطيات لكرة القدم واقوى استوديوهات التحليل .

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