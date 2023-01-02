حفل تقديم كريستيانو رونالدو مع نادي النصر في ملعب مرسول بارك، قالت تقارير صحفية سعودية، أن حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

قالت صحيفة الرياضية السعودية، إن موعد حفل تقديم كريستيانو رونالدو مع نادي النصر سيكون الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، وسيستمر الحفل ساعتين ، وسيقوم بإلقاء كلمة قصيرة في ملعب مرسول بارك.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن كريستيانو رونالدو سيقيم في أحد الفنادق الشهيرة في مدينة الرياض إلى أن يتم تجهيز مقر إقامته بالكامل.

حفل تقديم كريستيانو رونالدو مع نادي النصر في ملعب مرسول بارك

وخلصت الصحيفة السعودية إلى أن إدارة النصر ستحاول نقل تدريب الفريق إلى ملعب مرسول بارك يوم الثلاثاء بحضور 30 ​​ألف مشجع نصراوي لأول مرة في التاريخ.

قالت صحيفة الرياضية السعودية إن النجم البرتغالي ‎كريستيانو رونالدو سوف يصل إلى الرياض عند الساعة 11 مساء الغد عبر صالة الطيران الخاص رفقة عائلته وعدد من مستشاريه القانونيين والماليين، وسيمنع الاستقبال الجماهيري في المطار ومحيطه، تمهيدًا لتقديمه في مرسول بارك ملعب النصر يوم الثلاثاء.

أول مباراة لكريستيانو رونالدو مع النصر في الدوري السعودي

وقالت صحيفة الرياضية السعودية ، إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيصل إلى الرياض الساعة 11 مساء عبر صالة الطيران الخاصة برفقة أسرته وعدد من مستشاريه القانونيين والماليين، وسيمنع استقبال الجمهور بالمطار ومحيطه ، تمهيدًا لعرضه في حديقة مرسول باستاد النصر، يوم الثلاثاء.

تعليق رونالدو على انتقاله إلى النصر السعودي

وفي سياق متصل، علق البرتغالي كريستيانو رونالدو الوافد الجديد إلى صفوف نادي النصر السعودي على انضمامه إلى صفوف العالمي، وتشوقه للتجربة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وعلق البرتغالي كريستيانو رونالدو الوافد الجديد إلى صفوف نادي النصر السعودي، بحماسه للتجربة الجديدة في الفترة المقبلة.

وقال رونالدو في تصريحات على الموقع الرسمي لنادي النصر السعودي: أتطلع لخوض تجربة جديدة في دوري في بلد جديد، والرؤية التي يعمل بها نادي النصر مبهرة ومميزة، يسعدني العمل مع زملائي في الفريق والانضمام إليهم في التدريب.

وأعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بشكل رسمي، في إطار الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد نادي النصر السعودي أنه تم التعاقد مع رونالدو بعقد حتى عام 2025، وذلك بالاتفاق مع اللاعب في جلسة جمعت بينه وبين مسؤولي النادي في مدينة مدريد.

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