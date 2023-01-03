نسر الأهلي يُحلق بصدارة الدوري المصري

استعاد الأهلي نغمة الانتصارات بالفوز على حساب ضيفه بيراميدز بنتيجة (3-0) مساء اليوم الاثنين في الجولة الحادية عشرة للدوري المصري باستاد القاهرة.

نسر الأهلي

لعب عمرو السولية نجم خط وسط الأهلي دور البطولة في انتصار الفريق الأحمر بعدما سجل ثنائية لصالح فريقه في الدقيقتين 19 و69 من عمر المباراة ثم سجل أحمد سامي لاعب بيراميدز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 90+3 بتحويله عرضية حسين الشحات في مرمى الشناوي.

الدوري المصري

وحقق الأهلي الفوز الغائب منذ جولتين بعد تعادله مع سموحة ثم سيراميكا كليوباترا ، ورفع رصيده بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى 27 نقطة مستعيدا صدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن الزمالك الذي خسر أمام أسوان.

وتجمد رصيد بيراميدز بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس عند 20 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب بعد مباراة مثيرة أدارها بهدوء الحكم البولندي شيمون مارتشينياك الذي أدار مؤخرا نهائي كأس العالم.

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