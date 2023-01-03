الشيخ صبري للرسالة: بن غفير يقود الأقصى لساحة حرب

قال خطيب المسجد الأقصى المبارك عكرمة صبري، إن ما يسمى بوزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، باقتحامه للمسجد الأقصى، يشعل الحرب.

وأكدّ صبري في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ بن غفير يمارس الخديعة والغدر، والاستفزاز؛ لإشعال حرب على غرار 2021، وما تسبب به من تفجير الأوضاع.

وذكر أن الاحتلال يصرّ على حسم الواقع في القدس، واعتبارها بشكل عام عاصمة ليهود العالم، و"يسارع الخطوات لإنهاء كل ما من شأنه أن يربط الأقصى بواقعه العربي والإسلامي".

ونبه صبري إلى أن الهدف الأساسي لهذه الاقتحامات، يتمثل في تحقيق أهداف تهويدية للأقصى، وتغيير الوضع الراهن لصالح سيطرة الاحتلال الكاملة على الأقصى، في مسار يهدف لاستكمال احتلال المدينة وتفريغها من مضمونها الإسلامي والعربي.

وأضاف: "العقلية (الإسرائيلية) اليوم، تتطلع لاستكمال ما فشلت بتحقيقه عام 1967، وترغب في السيطرة الكاملة والضم الشامل للقدس، واعتبارها عاصمة لكل يهود العالم وليس فقط (للاسرائيليين)".

ووصف صبري هذه الإجراءات بالحرب الدينية التي لم تتوقف لحظة في سياق تهويد القدس وتفريغها من تاريخها الإسلامي والعربي.

وجددّ دعوته بضرورة تكثيف الرباط، قائلاً "شعبنا لن يسمح للاحتلال ولو للحظة أنّ يستفرد بالأقصى أو يفرض وقائعه التهويدية عليه".

وأكدّ صبري أن ما يتعرض له الأقصى هو أكبر من عدوان، وأخطر من تصفية، ويتمثل في خطوات حثيثة لإزالة الأقصى من الوجود المعنوي للمسلمين، وصولا لإزالته وتدميره لصالح إقامة هيكلهم المزعوم.

وذكر أن اقتحام بن غفير، يعني الدعم المطلق لحكومة اليمين المتطرف لهذه الإجراءات التهويدية.