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^200 مثال: غزة العزة

المرابطة الصيداوي: تهديد غزة ردع بن غفير من اقتحام الأقصى

عايدة الصيداوي
عايدة الصيداوي
سبورت سبورت

الرسالة نت - القدس

ذكرت المرابطة المقدسية عايدة صيداوي أن تهديد غزة ردع وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) المتطرف إيتمار بن غفيربشكل كبير.

وأشارت صيداوي إلى أن بن غفير  كان ينوي اقتحام الأقصى بعشرات الآلاف؛ لكنه جاء متسللا ولوحده وهذا دليل على فشله وعجزه وردعه.

واقتحم بن غفير ، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى ، من جهة باب المغاربة، ووصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال (الاسرائيلي).

ويأتي الاقتحام، خلافا للتقارير (الإسرائيلية) التي أفادت بأن بن غفير تراجع عن اقتحامه للأقصى عقب الجلسة التي جمعته، مساء الإثنين، برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأفادت الإذاعة (الإسرائيلية) الرسمية "كان" بأن جهاز المخابرات "الشاباك" هو من أعطى الضوء الأخضر لوزير الأمن القومي بن غفير، وسمح له باقتحام المسجد الأقصى".

 

 

 

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