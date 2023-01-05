حماس: دماء الشهداء وقود ثورة شعبنا نحو الحرية

زفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط، الشهيد الفتى عامر أبو زيتون (16 عامًا)، والذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة، فجر اليوم.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي "إنّ دماء شهدائنا الأبرار نور يضيء طريق المقاومة والتحرير، ويشدّ عزم شعبنا للنفير وضرب المحتل ومستوطنيه في كل أرجاء الوطن".

وأشارت أن محاولة إرهاب شبابنا لن تنجح في ثنيهم عن طريق المقاومة والثورة حتى كنس الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

وحيّت الحركة عرين الأسود، وثوار مخيم بلاطة الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال الخاصة فجر اليوم.

وأشادت بأبناء شعبنا الصامدين في وجه مخططات الاحتلال وجرائم حكومته الفاشية.

وشددت على مواصلة اليقظة في المدن كافة، وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك.