الأمم المتحدة تدعو للحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة

دعت الأمم المتحدة، إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس المحتلة.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، ردًا على أسئلة الصحفيين حول اقتحام وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) إيتمار بن غفير المسجد الأقصى: "نجدد دعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة تماشيًا مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف أن الأمين العام يدعو الجميع إلى الامتناع عن الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر في الأماكن المقدسة وحولها.

وجدد حق "التزام الأمم المتحدة وأمينها العام بدعم الفلسطينيين و(الإسرائيليين) في تحقيق سلام دائم والعودة إلى الطريق نحو حل الدولتين القائم على المفاوضات على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة."

وفي تعقيبه على تغريدة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال فيها إن "للشعب اليهودي حقًا حصريًا لا جدال فيه في جميع مناطق أرض (إسرائيل)"، شدد حق على أن "الأمم المتحدة تُشجع الأطراف على مواصلة السير على طريق استئناف المحادثات وإقامة دولتين، (إسرائيل) وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن للجميع".

وشدد على ضرورة تجنب "أي خطاب من شأنه أن يجعل هذه المهمة أكثر صعوبة."