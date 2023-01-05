الأمير هاري يوجه صفعة قوية للعائلة المالكة، تصدرت محركات البحث في الآونة الأخيرة، اسم الأمير هاري بعد الأنباء التي نشرت أنه سيعلن عن كتابه الذي سيوجه فيه ضربة للعائلة المالكة.

وسيكون كتابه أسوأ مما تتوقع العائلة المالكة حيث سيكون قاسى بشكل خاص على شقيقه الأمير وليام.

مذكرات الأمير هاري

الأمير هارى فى كتابه: تشارلز بعد ولادتى قال لديانا "أعطيتنى قطعة غيار"

كشف دوق ساسكس، الامير هارى، في سيرته الذاتية المرتقب نشرها عن العديد من القصص المثيرة المتعلقة بالعائلة الملكية البريطانية.

وذكرت صحيفة "الجارديان"، التي حصلت على نسخة من السيرة بعنوان "البديل" قبل إطلاقها في الأسواق، إحدى تلك القصص المتعلقة بالملك تشارلز وزوجته الراحلة الأميرة ديانا.

حيث روى هارى في كتابه كيف قال والده تشارلز لوالدته يوم ولادته: "رائع! لقد أعطيتني الآن وريثا وقطعة غيار، لقد انتهى عملي".

وحسب موقع روسيا اليوم، استياء هاري من كونه "احتياطيا أو بديلا" هو الموضوع الموحد لكتابه، من خلال فصول عن طفولته.

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وتعليمه المدرسي، ومسيرته كملك في الجيش البريطاني، وعلاقته بوالديه وشقيقه الأكبر ويليام، وحياته مع ميغان والزواج وتجربة الأبوة.

ومن المرتقب أن يطرح كتاب "البديل" (Spare) في المكتبات في العاشر من يناير الجاري.

وقد رفض قصر باكنجهام التعليق على إعلان نشره، وهو عبارة عن مذكرات يحكي فيها الأمير هاري الملابسات والظروف التي جعلته يتخذ قرار التخلي عن واجباته الملكية والتوجه للولايات المتحدة.

وتخلى الأمير هاري وزوجته ميجان، المعروفان رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس، عن واجباتهما الملكية في مارس 2020.

من هو الأمير هاري

ولد الأمير هاري تشارلز ألبرت ديفيد هاري عام 1984، والتحق بمدرسة الإعدادية الداخلية المستقلة عام 1992 "مدرسة لودجروف" في بيركشاير.

وكان محط اهتمام الإعلام منذ طفولته، وارتبط مع الممثلة البريطانية كريسيدا بوناس في مايو 2012، لكنهما انفصلا في 30 أبريل 2014.

وفي سن 21 عاما أصبح هاري مستشارًا للدولة وبدأ واجباته بهذه الصفة عام 2009، ومنحت الملكة هاري ووليام منزلهما الملكي.

وترأس هاري زيارة رسمية إلى بليز كجزء من احتفالات اليوبيل الماسي للملكة ثم تابع إلى جزر الباهاما وجامايكا.

وشارك هاري في نشاطات ضمن واشنطن العاصمة وكولورادو ونيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، وكان من أشهر اقواله" كل ما أريد القيام به هو جعل والدتي فخورة بشكل لا يصدق. هذا كل ما أردت القيام به".

والتحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية عام 2005 للخضوع لتدريب الضباط، وذهب الأمير هاري في مهمة إلى العراق عام 2007.

وتزوج الأمير هاري و ماركل في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور. وفي مايو 2019 استقبلا ابنهما الأول "ارتشي".

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