الاحتلال يزعم اعتقال خلية من الداخل والضفة خططت لهجوم تفجيري

زعمت شرطة الاحتلال (الإسرائيلي)، بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، الجمعة، عن اعتقال 4 فلسطينيين في الأسابيع القليلة الماضية، بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية باستخدام تفجير عبوات ناسفة في الداخل المحتل.

وبحسب البيان المشترك، فإن اثنين من المعتقلين من سكان أم الفحم بالداخل المحتل, وآخرين من سكان الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه تم تقديم لائحة اتهام ضدهم أمام المحكمة العسكرية.

وأشار البيان إلى انه تم اعتقالهم 3 بينهم قاصر خلال عملية تفتيش منزلهم في أم الفحم، وتم العثور على مواد كيماوية لصنع العبوات الناسفة، وأفرج عن أحدهما تحت ظروف تقييدية، ومع تقدم التحقيق تم اعتقال فلسطينيين من الضفة وتم استجوابهما بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية" وارتكاب "جرائم أمنية أخرى"، وتبين أن جميعهم خططوا للهجمات لأسباب قومية.

وتم تمديد اعتقالهم بعد تقديم لوائح الاتهام ضدهم.