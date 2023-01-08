أعلنت روسيا اليوم الأحد أنها وجهت ضربة انتقامية قالت إنها أوقعت عددا كبيرا من القتلى في صفوف القوات الأوكرانية، في حين كثفت موسكو ومينسك تدريبات مشتركة ركزت على سيناريوهات تحاكي حرب المدن.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت بناء على معلومات استخبارية موثوقة قصفا صاروخيا على فندقين يقيم فيهما مؤقتا نحو 1300 جندي أوكراني في مدينة كراماتورسك بمنطقة دونيتسك في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا).

وأضافت الوزارة أن الضربة أسفرت عن مقتل 600 جندي أوكراني، وكانت ردا على القصف الأوكراني الذي استهدف تجمعا للقوات الروسية في بلدة ماكييفكا في دونيتسك أيضا ليلة رأس السنة وأسفر عن مقتل 89 جنديا، وفق حصيلة رسمية، ومئات القتلى حسب الجيش الأوكراني ومدونين روس.

بيد أن رئيس بلدية كراماتورسك نفى عبر حسابه في موقع فيسبوك سقوط قتلى في المدينة.

ويأتي القصف الروسي على كراماتورسك -وهي واحدة من المدن الرئيسية في دونيتسك- بعيد انتهاء هدنة لمدة 36 ساعة أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إحياء عيد الميلاد عند المسيحيين الأرثوذكس.

لكن القتال تواصل خلال فترة الهدنة الأوسع منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط من العام الماضي، وفق البيانات الصادرة عن الجانبين الأوكراني والروسي.