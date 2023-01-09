خطط أوروبية لتزويد أوكرانيا بسلاح نوعي

دعت بولندا لتشكيل تحالف لتزويد أوكرانيا بدبابات قتالية حديثة، كما تدرس بريطانيا إمداد كييف بهذا السلاح الثقيل، في وقت تخوض القوات الأوكرانية والروسية معارك طاحنة على جبهة "سوليدار" في إقليم دونباس (شرق).

وقال باول جابلونسكي، نائب وزير الخارجية البولندي، ومسؤولون آخرون للإذاعة العامة إن بولندا تدعو دولا أخرى إلى تشكيل تحالف واسع لتزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية الحديثة مثل الدبابات الألمانية الصنع من طراز "ليوبارد" والتي تصنف كأحد الأسلحة الثقيلة النوعية لدى الجيوش الغربية.

كما قال جاكوب كوموتش المستشار الأمني للرئيس البولندي أندريه دودا، في تصريحات إذاعية، إن بلاده يمكن أن تكون جزءا من مثل هذا التحالف، لكنها لن تتخذ خطوة بمفردها لأنها ليست في وضع يمكنها من القيام بذلك، مشيرا إلى أن وارسو ناقشت احتمال تزويد كييف ببضع عشرات، وليس مئات كما ذكرت تقارير.

من جهتها، نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الاثنين عن مصدر غربي أن بريطانيا تدرس تزويد أوكرانيا بالدبابات لأول مرة لمساعدتها في التصدي للقوات الروسية.

وقالت الشبكة إن المناقشات تجري منذ أسابيع قليلة بشأن تسليم الدبابة القتالية الرئيسية للجيش البريطاني "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا.