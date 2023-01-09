قاسم: قضية الأسرى على رأس أولويات حماس

أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن قضية الأسرى على رأس سلم أولويات الحركة، وأنها القضية الأبرز حضورا على طاولة القرار السياسي والعسكري في حماس.

وقال قاسم، الإثنين خلال ندوة إعلامية حول الدور الفصائلي في مواجهة سياسة الوزير الصهيوني المتطرف "بن غفير" : "إن الأسرى في سجون الاحتلال يمثلون ذروة عطاء الشعب الفلسطيني، وإن الحل الحقيقي لقضية الأسرى يكون بكسر القيد، وإسنادهم في معركتهم لتحسين ظروف أسرهم، المتمثلة في حرمانهم من العلاج وتشديد ظروف اعتقالهم".

ونوه بأن هدف الاحتلال هو كسر إرادة الشعب الفلسطيني من خلال كسر إرادة الأسرى، لأن الأسرى يمثلون كل الفلسطينيين ويجسدون طبيعة الصراع.

وطالب الناطق باسم حركة حماس بتشكيل لجنة أكثر اتساعًا تمثل الجهات الرسمية والفصائل الفلسطينية والقوى الأهلية والجمعيات المختصة بالأسرى وقوى جماهيرية يكون لها جهد شامل مستند على تعدد المجالات، وضرورة وضع استراتيجية وطنية جادة وفاعلة لمواجهة التحديات التي تمس الأسرى وحقوقهم، والقيام بحملة إعلامية تفضح هذا المحتل الصهيوني.