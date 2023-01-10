الاحتلال يخطط لتوزيع 2000 أسير بين السجون

تخطط مصلحة السجون لدى الاحتلال توزيع نحو 2000 أسير أمني بين السجون خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية فقد تم التحذير من حدوث توترات داخل السجون بعد هذه الخطوة.

وتم الاثنين نقل الأسير مروان البرغوثي و٧٠ أسيرا آخرين من زنازين معتقل "هداريم" الى العزل المشدد في معتقل "نفحة"، وذلك في إطار حملة منظمة ضد الأسرى من قبل ما يسمى بوزير الأمن القومي "بن غفير"، حيث سبق وأعلن الأخير عن نيته اتخاذ إجراءات مشددة ضد الأسرى الفلسطينيين.

وتم وضع الخطة ضد الأسرى قبل أن يتولى "بن غفير" منصبه كوزير للأمن القومي للاحتلال.