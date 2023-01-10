توقعات بهدم الخان الأحمر خلال الفترة المقبلة

توقع موقع مكور ريشون اليميني بأن حكومة نتنياهو ستقدم على هدم قرية الخان الأحمر الفلسطينية في القدس خلال الفترة القريبة القادمة.

وقد جاء قرار محكمة العدو العليا بناء على طلب من منظمة ريجافيم الاستيطانية والتي يرأسها رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية في حكومة نتنياهو الحالية سموتريتش.

ويمهد الهدم لسرعة تنفيذ مشروع فصل الضفة إلى قسمين واستكمال فصل القدس عن الضفة نهائيا بما يسمى “E1”.

ولم يتبق على الموعد النهائي الذي حددته محكمة العدو العليا إلا أسبوعان ونصف الأسبوع لهدم قرية الخان الأحمر أو شرح سبب عدم الهدم.

وأصدرت محكمة العدو في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، أمرًا مشروطًا يطالب رئيس وزراء العدو ووزير جيشه في حينه غانتس بالحضور للمحكمة وشرح سبب عدم تحركهما لتنفيذ أوامر الهدم الصادرة منذ عامين بحق القرية الفلسطينية “الخان الأحمر” وأعطتهما فترة زمنية إضافية لتنفيذ القرار تنتهي في فبراير القادم.

وفي أيار/مايو 2018 قرر كيان العدو هدم قرية الخان الأحمر في محافظة القدس، التي تقع على الطريق السريع “1” شرق مدينة القدس، وبالقرب من مستوطنتي معاليه أدوميم وكفار أدوميم وتهجير سكانها، لكنه فشل بسبب الصمود الأسطوري لهم، وأيضا بسبب صدور قرار من الجنائية الدولية، والذي حذر الحكومة “الإسرائيلية” من القيام بتهجير أو هدم القرية في المنطقة التي تسمى (E1)، واعتبر ذلك جريمة حرب.