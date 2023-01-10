تعرف على أسعار اللحوم الطازجة في مصر، أعلنت وزارة الزراعة المصرية عن أسعار اللحوم الطازجة في مصر، اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023.

وتتابع الوزارة الأسعار في الأسواق المصرية، حتى لا يتم التلاعب بأسعار السلع، وسنعرض لكم أسعار اللحوم الطازجة في مصر بحسب أسعار الوزارة.

أسعار اللحوم الطازجة في مصر

أعلنت وزارة الزراعة المصرية، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج، والزراعات المحمية متابعة اليومية على الأسعار المخفضة منعا للتلاعب بالسعر.

حيث جاء سعر اللحوم البلدي بـ150 جنيه مصري للكيلو، والضأن 145 جنيه مصري.

أما الأرز البلدي رفيع الحبة 13 جنيه مصري، وعريض الحبة 15 جنيه مصري، والعدس 17 جنيه للنصف كيلوجرام.

ويتم عرض منتجات الوزارة من خضار ولحوم وسلع أساسية متضمنة الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والأسماك.

وكذلك زيت الزيتون بأنواعه والمربات والبقوليات وأيضا جميع مصنعات اللحوم، و تم زيادة المعروض من الخضر والأسماك والسلع الأساسية، والفيليه، الدواجن السليمة والجبن ولبن جاموس.

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بالإضافة إلى زيت الزيتون بكر والسكر، والمكرونة والأرز والصلصة والزيت ولحوم كندوز وكبدة كندوز، والرنجة والسمن البلدى، وعسل النحل والمربات.

ويتم ذلك وفقًا لخطة الدولة لمنع احتكار السلع الغذائية وتوفير المتطلبات اللازمة للمواطنين بأسعار تنافسية في ظل زيادة الطلب على السلع الغذائية.

و تصل التخفيضات إلى 30%، تخفيفاً عن كاهل محدودي الدخل.

وهكذا قد نكون عرضنا لكم أسعار اللحوم الطازجة في مصر، اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023، وفقاً لوزارة الزراعة المصرية.

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