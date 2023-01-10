باريس يرضخ لشروط ميسي ويحدد راتباً فلكياً

ذكر تقرير إسباني، أن باريس سان جيرمان بات قريبًا من تجديد عقد لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتمتع باهتمام متزايد من الهلال السعودي.

وقالت صحيفة “ماركا” إن العقد الجديد لميسي مع باريس سان جيرمان، بات جاهزًا على التوقيع بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وينتهي عقد ميسي مع باريس خلال الصيف المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في الشهر الحالي، علمًا بأن التقارير تفيد بتجهيز الهلال لعرض ضخم من أجل ضم البرغوث.

وتابعت الصحيفة “باريس يتعامل مع عملية تجديد عقد ميسي، على أنها صفقة أكبر من مجرد بقاء لاعب، ولذلك رضخ النادي لشروط البرغوث من حيث مدة العقد والراتب والمكافآت”.

ونوهت “باريس سيمنح ميسي، راتبا سنويا قدره 30 مليون يورو، لكن على الناحية الأخرى سيحقق النادي الفرنسي، فوائد هائلة من بقاء ليو”.

وقالت ماركا “إيرادات باريس من انضمام ميسي، بلغت 700 مليون يورو في السنة الأولى، كما أن وجود البرغوث جذب 10 رعاة جدد مع زيادة قيمة الرعاية”.

وأتمت “وجود ميسي ساهم في زيادة عدد القمصان المباعة لباريس، ووصلت إلى أكثر من مليون قميص، بنسبة أكثر من 60% باسم ميسي”.