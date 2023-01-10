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عساف: ما تقوم به السلطة غريب عن عادات وتقاليد شعبنا

عمر عساف
عمر عساف
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نابلس-الرسالة نت

أكد، الناشط السياسي عمر عساف، أن سلوك السلطة القمعي، وما فعلته بحق المتظاهرين في نابلس، يؤكد أنها لا تستخلص العبر من جرائمها بحق شعبها. 
وقال عساف، في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء، إن "السلطة غير جادة للتصدي للحكومة الصهيونية الفاشية، وغير معنية بصمود المواطنين في وجه الاحتلال". 
وأوضح أن ما تقوم به السلطة غريب عن عادات وتقاليد شعبنا، ومن يعتقل مناضلاً يؤكد أنه لا يريد حواراً ولا يريد تعزيز صمود شعبنا. 
 وحذر عساف أن هناك توجه لدى السلطة في التغول على شعبنا وحرية الرأي، ويجب الضغط عليها للجم تغولها من خلال وحدة شعبنا تجاه الممارسات الإجرامية من السلطة. 
وطالب القوى والفصائل بالضفة الخروج عن صمتها تجاه جرائم أجهزة السلطة.

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