القيادي أبو كويك: قمع السلطة للمسيرة في نابلس أمر مشين ومعيب

قال القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك إن قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالاعتداء والقمع للمسيرة السلمية في مدينة نابلس، وتفريق المشاركين بالقوة ورشهم بالغاز والاعتداء عليهم بالضرب، لهو أمر مشين ومعيب.

وأكد القيادي أبو كويك على أن هذه الجريمة النكراء تمثل انتهاكا صارخا للحريات واعتداء مشينا على كرامة أبناء شعبنا الفلسطيني، ومسّا خطيرا بحقوقهم ومخالفا لمواد القانون الأساسي الفلسطيني.

ولفت أبو كويك إلى أن السلطة الفلسطينية بهذا التصرف وإصرارها وتمسكها بالتنسيق الأمني مع الاحتلال ورفضها الإفراج عن المعتقلين السياسيين؛ تعطي رسالة واضحة بأنها لا تريد تغير سياستها المساندة للاحتلال والخادمة له.

وبين أن السلطة لا ترغب بإنهاء الانقسام ولا بوحدة وطنية لمواجهة السياسات الصهيونية الغاشمة، التي تمثلها حكومة الاحتلال اليمني المتطرفة.

وأوضح أن صمت اللجنة المركزية لحركة فتح عن ممارسات السلطة وتمسكها بالتنسيق والخدمة الأمنية للاحتلال، يعطي انطباعا بأن قيادة حركة فتح قد تماهت كليا مع هذا السلوك المشين والمسئ لتاريخ ثورتنا الفلسطينية ولثوابت شعبنا الفلسطيني.

وشدد أبو كويك على أن هذه الممارسات وهذه المواقف تضرب بالصميم وحدتنا الوطنية وتنشئ شروخا وجروحا لا تلتئم، والمستفيد الأول والأخير من هذه الممارسات المشؤومة هو الاحتلال ومشاريعه الاحلالية العنصرية.

واعتدت أجهزة أمن السلطة مساء الثلاثاء، على مسيرة سلمية انطلقت على دوار الشهداء في مدينة نابلس، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين المقاومين والمطاردين للاحتلال مصعب اشتيه وعميد طبيلة وموسى عطالله.

وانتشرت عناصر أجهزة السلطة بشكل مكثف في كافة الطرق الرئيسية في نابلس، واحتجزت حافلة لذوي الشهداء قرب محافظة نابلس كانت عائدة من رام الله.

وهاجمت أجهزة السلطة المشاركين في المسيرة بالرصاص وقنابل الغاز والصوت، كما استخدمت آليات مصفحة لقمع المتظاهرين وسط نابلس.

وأفاد شهود عيان أن أجهزة السلطة اقتحمت المسيرة واعتدت على المشاركين فيها، وأطلقت الغاز بشكل عشوائي تجاه المواطنين.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات لعرين الأسود، وللمطارد مصعب اشتية ومطالبة بوقف التنسيق الأمني والاعتقال السياسي.

وتصدى شبان لأجهزة أمن السلطة بعد قمعها لهم خلال مشاركتهم في مسيرة ضد الاعتقال السياسي، وتجددت المواجهات بين المواطنين والشبان إثر قيام أفراد أجهزة السلطة بملاحقة الشبان والاعتداء عليهم.