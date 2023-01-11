كتلة الصحفي والتجمع الإعلامي يعقدانِ لقاءً لبحث سيناريوهات انتخابات نقابة الصحفيين

عقد مجلسا كتلة الصحفي الفلسطيني، والتجمع الإعلامي الفلسطيني، لقاءً تشاورياً لبحث سيناريوهات انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وذلك قبل نحو 18 يوماً من المؤتمر الاستثنائي المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

وجرى في اللقاء بحث معمق لسبل تطوير العمل النقابي والآليات المطلوب اتخاذها لتفعيل هذا العمل بغية الدفاع عن حقوق الصحفيين الفلسطينيين.

كما بحث المجتمعون سلسلة من القضايا ذات العلاقة في العمل النقابي الصحفي، منها: الإشكاليات المتعلقة بالنظام الداخلي للنقابة المعدل لسنة 2012، وملف العضوية، وآليات الانتساب للنقابة، مشيرين الى أهمية وضرورة الحوار واستمرار المشاورات مع المؤسسات والكتل الصحفية، للوصول إلى حالة نقابية سليمة، تراعي دمقرطة النقابة.

وركز المجتمعون على ملف الحريات الإعلامية، مطالبين برفع الحظر عن المواقع والمنصات والوسائل الإعلامية، وضرورة العمل على تعزيز حرية الرأي والتعبير لكل الصحفيين.

ووجه المجتمعون دعوة للأجسام والكتل النقابية كافة، للوقوف عند مسؤولياتها، وإعلاء صوتهم من أجل الوصول لجسم نقابي مهني يخدم الصحفيين الفلسطينيين دون استثناء.

من جهة ثانية، أكد المجتمعون على أهمية دعم الإعلام المحلي الفلسطيني الذي يعاني من الحصار والأزمات الاقتصادية من خلال التوجه لكل الجهات الفلسطينية والعربية لدعم الصحفيين الفلسطينيين.

كما ناقش المجتمعون الاعتداءات المتصاعدة بحق الصحفيين الفلسطينيين من الاحتلال "الاسرائيلي" والتي تشمل القتل الممنهج والاعتقالات والملاحقات اليومية.

وشدد المجتمعون على أهمية هذه اللقاءات التشاورية من أجل البحث في القضايا المتعلقة بالمطالب الحقوقية التي تهم الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين.