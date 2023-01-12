رئيس الفيفا يخضع للاستجواب القضائي على 3 تهتم

خضع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، للتحقيق من قبل مدعيين سويسريين.

وتولى المدعيان التحقيق في اجتماعات إنفانتينو السرية المزعومة مع رئيس النيابة العامة السابق في البلاد، بحسب ما أكد أحد القضاة لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وكتب المدعي هانس مورر في رسالة إلكترونية لفرانس برس “أؤكد لكم أن جلسة مواجهة استماع عقدت في إطار الإجراءات التي يقودها الدكتور (أولريخ) فيدير وأنا”.

وأضاف “رغم ذلك، لا يمكنني التعليق حيال توقيت ونطاق والغرض من هذه الجلسة”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت صحيفتا لوموند الفرنسية وسود دويتشه تسايتونج الألمانية، بأن إنفانتينو خضع لاستجواب الثلاثاء في زيوريخ، حيث مقر فيفا.

ويواجه إنفانتينو منذ يوليو/ تموز 2020 إجراءات قضائية حيال “التحريض على سوء استخدام السلطة” و”انتهاك السرية الرسمية” و”عرقلة الإجراءات الجنائية”.