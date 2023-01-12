تظاهرة حاشدة بجنين تنديداً بجرائم الاحتلال

انطلقت تظاهرة شعبية حاشدة، مساء اليوم الخميس، من أمام مستشفى الرازي في جنين، تنديداً بجرائم الاحتلال (الإسرائيلي) والتي كان آخرها استشهاد الشابين عبد الهادي نزال وحبيب كميل.

وحمل المشاركون فيها جثماني الشهيدين نزال كميل اللذين استشهدا متأثرين بجراحيهما التي أصيبا بها برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين.

وردد المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر، مطالبين بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ومؤكدين ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية.

وعقب التظاهرة، انطلقت مسيرة مركبات إلى بلدة قباطية، وجرى نقل جثماني الشهيدين كميل ونزال إلى المركز الصحي في البلدة.