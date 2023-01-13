كوخافي يشيد بخدمة استراتيجية تقدمها السلطة لجيش الاحتلال

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، أفيف كوخافي، تحفظه من دعوات تصدر من حكومة المتطرف بنيامين نتنياهو لوقف تحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية.

وقال كوخافي في مقابلات مع وسائل إعلام عبرية الجمعة، إنه في إطار المفهوم الأمني (الإسرائيلي) في الضفة الغربية في السنوات الأخيرة، "توجد في مناطق أ وفي قسم من مناطق ب سلطة فلسطينية لديها أجهزة أمن عسكرية، تنفذ قسما كبيرا من مهمات إحباط "الإرهاب" والحفاظ على القانون والنظام في هذه المناطق".

وأضاف "نرى ما يحدث عندما يضعف عملها.. ونحن نعمل ليليا في جنين ونابلس بسبب فقدان هذه الأجهزة (الفلسطينية) السيطرة في هاتين المنطقتين".

واعتبر أنه "إذا لم تكن السلطة الفلسطينية هناك، فإن الجيش (الإسرائيلي) سيكون في مراكز المدن الفلسطينية.. وهذا يعني أنه خلافا لما يفعله الجيش اليوم، سيضطر إلى زج حجم قوات هائل.. وسنضطر إلى تخصيص عدد كبير من الكتائب، في الاحتياط والنظامية، لهذه المهمات وفيما نحن لم نستعد لذلك".