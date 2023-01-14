إليك حقيقة استقالة الشيخ سعود الشريم من الحرم المكي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن استقالة الشيخ سعود الشريم من إمامة الحرم المكي.

وتبين أن هذا جاء بناءً على طلب شخصي منه تقدم به الى رئاسة شؤون الحرمين بعد استشارة القائمين على شؤون الأئمة والمؤذنين.

استقالة الشيخ سعود الشريم

على الرغم من تداول أنباء عن استقالة الشيخ سعود الشريم، من إمامة الحرم المكي، إلا أنه لم يصدر حتى اللحظة أي قرار رسمي من قبل رئاسة شؤون الحرمين أو شؤون الأئمة والمؤذنين في المملكة العربية السعودية.

ولم يصدر أي بيان أو نص رسمي من قبل الشيخ سعود الشريم ينفي أو يؤكد صحة استقالته من إمامة الحرم المكي.

خاصة وأن الشيخ يعد من أقدم الأئمة الذين يأمون بالمصلين في المسجد الحرام، ويتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في أوساط المجتمع السعودي وكل رواد مكة المكرمة.

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من هو سعود الشريم

وُلد سعود بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم بن محمد بن شريم سنة 1965م، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، لأسرة ذات حسب ونسب.

يُعتبر واحدا من أشهر مرتلي القرآن الكريم في العالم، عُرِف بصوته الرخيم وإحساسه المرهف، وله اطلاع واسع بقواعد ترتيل القرآن الكريم وأصوله وأحكامه.

يسميه مُحِبُّوه (ريحانة الحرم) في السعودية نسبة لاشتغاله كإمام للمسلمين بالحرم المكي، وبدأ الشيخ سعود الشريم مساره التعليمي في سن مبكر.

وتَعلَّم القرآن الكريم وأتم حفظه على يد عدد من العلماء والمشايخ البارزين أمثال الشيخ عبد الرحمن البراك، والشيخ عقيل بن عبد الله وغيرهم.

ويتوفر له العديد من المؤلفات والدروس الصوتية والتسجيلات القرآنية مثل كتاب (المهدي المنتظر عند أهل السنة والجماعة).

ومؤلَّف (أصول الفقه سؤال وجواب)، ومجلَّد (التحفة المكية في شرح حائية ابن أبي داود العقدية)، وكتاب (المنهاج للمعمر والحاج) وغيرهم الكثير.

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