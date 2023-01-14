جلسة عناية بالأظافر تتحول إلى كارثة قاتلة !، تحولت جلسة عناية بالأظافر إلى كارثة قد يطارد بعض النساء، كما حدث مع سيدة أمريكية.

حيث أصيبت السيدة غريس غارسيا من كاليفورنيا الأمريكية، بمرض خطير بعد أن كانت "فنية الأظافر عنيفة في تنظيف الجلد المحيط بالأظافر".

تفاصيل الحدث

أصيبت سيدة أمريكية بمرض السرطان القاتل، وذلك بعد قيامها بالتنظيف في أحد المراكز التجميلية، فأصبح هذا كابوساً يطارد بعض السيدات.

وقالت غارسيا "لم أصدق ذلك، شيء بسيط مثل المناكير يمكن أن يقتلني"، في إشارة إلى تنظيف أظافر اليدين والجلد المحيط بها.

وجاء ذلك بعد الانتهاء من الجلسة التي حجزتها للاعتناء بأظافرها، حيث لاحظت أن إصبعها "يتألم بشدة"، وبدت وكأن بثرة تتشكل على الجلد المحيط بإظفرها.

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وبعد 3 أشهر، لم تلاحظ أي تحسن وقررت زيارة طبيب أمراض جلدية وبعد إجراء الفحوصات اللازمة اكتشفت اصابتها بسرطان الجلد.

وتم تشخيص غارسيا بنوع من سرطان الجلد غير الميلانيني، المعروف باسم سرطان الخلايا الحرشفية.

وقال الطبيب الذي عالجها إن السرطان سببه فيروس الورم الحليمي البشري، لافتا إلى أن "جلسة الأظافر" التي حظيت بها "ربما تكون قد تسببت في تطور السرطان".

وأضاف أن الفيروس ارتبط بالورم الحليمي البشري عالي الخطورة، ونادراً ما نرى سرطان الخلايا الحرشفية ينشأ من (تنظيف الأظافر)، لكنه عالج عدد كبير من هذا بحسب قوله.

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