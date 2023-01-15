التعليم بغزة تستعرض إنجازاتها بـ 2022 ورؤيتها لعام 2023

استعرضت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم الأحد، إنجازاتها خلال 2022 الماضي، ورؤيتها للعام 2023 الجاري.

وقال الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير بالوزارة أحمد أبو ندا خلال "لقاء مع مسؤول" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي، إن الوزارة وضعت 3 أهداف استراتيجية للتنفيذ للعام الماضي، وهي: ضمان التحاق آمن وشامل وعادل في التعليم لجميع الفئات العمرية في جميع المستويات، وتطوير أساليب وبيئة تعليم وتعلم متمحورة حول الطالب، وتعزيز المساءلة المبنية على النتائج والحوكمة، وعملت على تنفيذها من خلال 6 برامج، وهي رياض الأطفال، والتعليم المدرسي، والمهني والتقني، والتعليم غير النظامي، والتعليم العالي، وبرنامج الحوكمة والإدارة.

وأضاف أبو ندا أنه في سبيل تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية أنشأت مدرسة أحمد عبد العزيز بخانيونس، و بناء وصيانة وحدات صحية في (49) مدرسة، و تجهيز وتأثيث (3) وحدات مهنية جديدة، و تجهيز وتأثيث (14) غرف مصادر تربة خاصة، و افتتاح مدراس جديدة بواقع (14) مدرسة بنظام دوام فترة ثانية، وتسجيل وترفيع (295034) طالب ضمن (7609) شعبة دراسية، في (442) مدرسة حكومية.

وذكر أنه تم افتتاح غرفة العلاج باللعب لأول مرة في المحافظات الجنوبية، وتوفير (712) منحة دراسية منها (641) منحة دراسية خارجية، وتوفير أدوات مساعدة لـ (2696) طالب/ة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوقيع (21) مذكرة تفاهم مع المؤسسات المانحة لتطوير البيئة التعليمية، وتأهيل مدرستي دير البلح الصناعية، وعبد المعطي الريس المهنية للبنات.

وأشار أبو ندا، إلى أن الوزارة تأهيل مشغلي التصميم الجرافيكي وتصميم صفحات الويب في مدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المهنية، وتنفيذ مشروع التعليم العلاجي لطلبة المرحلة الأساسية 2022 – 2023م، وتنفيذ مشروع الأندية الصيفية (STEM) في (80) مدرسة، وتنفيذ الامتحان التطبيقي الشامل للعام 2022م لعدد (2887) متقدم/ة.

وأوضح أن الوزارة إنتاج (350) من الدروس التعليمية المصورة للصفوف (1-11) للمباحث، وزيادة عدد الأندية الإبداعية بواقع (14) نادي إبداعي لبرمجة الروبوت والذكاء الاصطناعي، وتأهيل (6) مكتبات مدرسية، وإنتاج وتوزيع حقائب العلوم والتكنولوجيا للمرحلة الأساسية لـ (925) حقيبة تعليمية، وتنفيذ امتحانات الثانوية العامة للعام 2022م لأكثر من (48091) طالب.

ولفت أبو ندا إلى أن الوزارة نظمت معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا، وطباعة وتوزيع (3711400) كتاب مدرسي بواقع (118) مبحث دراسي، وتدريب (4157) متدرب/ة حول (148) عنوان تدريبي بواقع (2368) ساعة، واعداد الخطة الاستراتيجية 2022- 2024م، واعداد تقارير التشكيلات الوظيفية للعام الدراسي 2022- 2023م، وإعداد دليل المؤسسات والبرامج المعتمدة 2022م لمؤسسات التعليم العالي.

وذكر أنه تم إصدار دليل ذوي الإعاقة للأطفال في رياض الأطفال للعام 2022م، وإعداد دليل اجراءات مركز خدمة الجمهور – وزارة التربية والتعليم العالي، وعقد امتحان الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2022/2023م لأكثر من (33900) متقدم/ة، وإصدار ونشر الكتاب الإحصائي للتعليم العام للعام 2021/2022م، وصيانة وتأهيل (31) محطة تحلية، وحفر (5) آبار مياه، وتشكيل مجالس أولياء الأمور على مستوى المدرسة والمديرية للعام الدراسي 2022/2023م، وتقديم خدمة إصدار الشهادات والتصديقات لأكثر من (66900) معاملة خلال العام 2022م.

وأوضح أن الوزارة عملت خلال عام 2022 على زيادة قطع الأراضي المخصصة للأبنية المدرسية، وزيادة المخصصات المالية للأبنية المدرسية، وتكثيف البرامج التدريبية المتخصصة في إنتاج المحتوى الرقمي، وتدريب المُشرفين والمعلمين المساهمين في إعداد محتوى الكائنات التعليمية حول السيناريو التعليميّ، وتوفير استديو خاص لإنتاج الأعمال الفنيّة لتصميم كليبات وفواصل خاصة بقناة روافد التعليميّة.

كما عملت الوزارة، وفق أبو ندا، على زيادة التمويل المالي للمسابقات البحثية والإبداعية والرياضية لطلبة مؤسسات التعليم العالي، وزيادة الدعم المالي لرعاية الموهوبين وتكريم الفائزين في المسابقات العلمية، والمسابقات الخاصة بالتعليم التقني، وتدريب فريق التطوير في دائرة التعليم الإلكتروني على تصميم تطبيقات الهواتف الذكيّة.

وحول الخطة التشغيلية للعام 2023م، أوضح أبو ندا، أن وزارته تبنت في الخطة التشغيلية للعام 2023م الأهداف العامة الرئيسة للنظام التربوي في فلسطين، وهي استمرارا لأهداف الخطة الاستراتيجية الخامسة 2022- 2024م وذلك لشمولها على جميع غايات التعليم الخاصة بالهدف الرابع للتنمية المستدامة 2030، وكذلك الأولويات الوطنية ذات العلاقة بالتعليم في أجندة السياسات الوطنية 2022-2024م.