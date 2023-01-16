منتخب الشاطئية يستعد لبطولة جديدة مؤهلة لكأس العالم

يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية للمشاركة في منافسات كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها في دولة تايلند خلال الفترة من 16-23 مارس/ آذار المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم.

وبدأ فدائي الشواطئ بقيادة الكابتن سامي سالم، المدير الفني للمنتخب، معسكراً تدريبياً مكثفاً على ملعب نماء الترابي استعداداً لخوض المنافسات الآسيوية.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في الإمارات نهاية العام الجاري.

وتقام قرعة كأس آسيا للكرة الشاطئية في تايلند يوم الخميس المقبل بمقر الاتحاد الآسيوي، حيث أقيمت النسخة الماضية من البطولة عام 2019، وهي تعود الآن بعد إلغاء نسخة عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

وجاء المنتخب الوطني في المستوى الثاني والمصنف خامس آسيوياً، إلى جانب لبنان التي بلغت الدور قبل النهائي في البطولة مرتين، وإيران الفائزة باللقب مرتين، والبحرين بطلة النسخة الأولى من البطولة.

ويتصدر التصنيف قبل سحب القرعة خمسة منتخبات هي تايلاند المضيفة، واليابان الفائزة باللقب ثلاث مرات، والإمارات الفائزة باللقب مرتين من قبل، وعمان بالمركز الرابع وفلسطين في المركز الخامس.

تصنيف قرعة كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023

– المستوى الأول: تايلاند، اليابان، الإمارات، عمان

– المستوى الثاني: فلسطين، لبنان، إيران، البحرين

– المستوى الثالث: ماليزيا، الصين، الكويت، أفغانستان

– المستوى الرابع: قرغيزستان، إندونيسيا، السعودية، أوزبكستان