الأعسم: صراع ديمغرافي غير مسبوق في النقب من الاحتلال

قال رئيس المجلس الإقليمي للقرى البدوية غير المعترف بها في النقب عطية الأعسم، إنّ الاحتلال يشنّ صراعا ديمغرافيا غير مسبوق في النقب؛ في محاولة للحفاظ على يهوديته وعدم ضمان التفوق العربي في عدد السكان.

وأوضح الأعسم في لقاء نظمه مركز حوار بغزة، حول "أحداث النقب وانعكاساتها على القضية الفلسطينية"، أن عدد سكان النقب من الفلسطينيين زاد عن 35%، ويريد الاحتلال تقليص هذا العدد ومنعه من الزيادة.

وأشار لدور ما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" في مصادرة الأراضي بالنقب، بغرض السيطرة على أكبر قدر من المساحة الجغرافية فيه.

وذكر الأعسم أن المحور الثاني في الصراع يتمثل في محاولة الاحتلال مواجهة الزيادة الديمغرافية هناك؛ لصالح بقاء التوازن السكاني مع اليهود ومستوطنيهم بالنقب.

وأكدّ أن النقب تمثل عنوان مواجهة حقيقية؛ لمنع حدوث نكبة ثالثة يخطط لها الاحتلال بتشريد مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل.