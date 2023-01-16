مستوطنون يسرقون أغناما في أريحا ويهاجمون رعاة بنابلس

سرق مستوطنون، اليوم الاثنين، قطيع أغنام قرب تجمع عين العوجا، شمال مدينة أريحا، فيما هاجم مستوطنون آخرون عددا من رعاة الأغنام في خربة طانا في بيت فوريك، شرق نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن مستوطني "كوكب الصباح" المقامة على أراضي المواطنين غرب العوجا، شمال مدينة أريحا استولوا على قطيع أغنام مؤلف من 90 رأسا.

وأكدت المصادر أن القطيع كان في مرعى يقع بين تجمع عين العوجا ومنطقة المعرجات، موضحة أن المستوطنين هاجموا الفتاة التي كانت ترعى القطيع، مستغلين غياب والدها.

وفي نابلس هاجم مستوطنون، عددا من رعاة الأغنام في خربة طانا التابعة لأراضي بيت فوريك، شرق نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت رعاة أغنام في خربة طانا، وسط حماية جيش الاحتلال، وتصدى لهم الأهالي.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في المنطقة، واحتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين.

ويصعد الاحتلال والمستوطنين من اعتداءاتهم على الرعاة والمزارعين في هذا الوقت من العام، لحرمانهم من المراعي وزراعة أراضيهم بالمحاصيل الموسمية، في محاولة للتضييق عليهم وتهجيرهم من أراضيهم لتسهيل الاستيلاء عليها، لصالح توسعه الاستيطانية.

يُذكر أن اعتداءات المستوطنين ارتفعت وتيرتها مؤخرًا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 833 اعتداءً خلال العام المنصرم 2022.