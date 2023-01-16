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^200 مثال: غزة العزة
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سياسي
بالصورة: ماذا تعرف عن يهود الفلاشا؟
16 يناير 2023 . الساعة: 07:37 م
الرسالة نت- الضفة المحتلة
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/275914
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الاحتلال
يهود الفلاشا
عنصريةالكيان
الشرقيين
الاشكناز
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