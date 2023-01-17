تعرف على الجنود (الإسرائيليين) الأسرى لدى كتائب القسام

يفتح التسجيل المصور الذي بثته كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، أمس الاثنين، للجندي (الإسرائيلي) الأسير لديها في قطاع غزة "أفيرا منغستو" الباب على ملف الأسرى -من جنود الاحتلال- لدى المقاومة الفلسطينية.

إذ أعلنت حركة حماس أن بيدها 4 جنود (إسرائيليين) لا تفصح عن مصيرهم دون مقابل، في حين تقول (إسرائيل) إنهم جثث أو مدنيون.

وفي التقرير التالي نتعرف على الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية:

شاؤول آرون

أول هؤلاء الجنود هو شاؤول آرون (30 عاما)، التحق بجيش الاحتلال (الإسرائيلي) وعمل في لواء النخبة على الحدود مع قطاع غزة، وشارك في الحرب على القطاع عام 2014، التي أُسر خلالها على يد مقاتلي كتائب القسام في 20 يوليو/تموز.

وتقول (إسرائيل) إن آرون قُتل؛ لكن عائلته ترفض قبول هذه الرواية. ومنذ أسره وحتى الآن لم تقدم حركة حماس معلومات خاصة به.

هدار غولدن

الأسير الثاني لدى المقاومة هو الجندي هدار غولدن (32 عاما)، وهو برتبة ملازم ثان في لواء جفعاتي في جيش الاحتلال (الإسرائيلي).

تمكنت المقاومة من أسر غولدن في الأول من أغسطس/آب 2014 في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، وارتكبت (إسرائيل) مجزرة في رفح ردا على أسر غولدن استشهد فيها أكثر من 100 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.

أفيرا منغستو

أما أفيرا منغستو (36 عاما)، فقد أسرته المقاومة بعد انتهاء الحرب بأسابيع قليلة وتحديدا في السابع من سبتمبر/أيلول 2014، بعد أن اجتاز السياج الفاصل شمالي قطاع غزة؛ حيث اختفت آثاره بعدها.

ولد منغستو في إثيوبيا ثم هاجرت عائلته إلى (إسرائيل) وهو في عمر 5 سنوات وأقامت في مدينة عسقلان، وتقول عائلته إنه مضطرب نفسيا وتم تسريحه من الجيش.

واتهمت عائلته الحكومة (الإسرائيلية) مرات عدة بتعمد إهمال ابنها لأسباب عنصرية كونه من أصول إثيوبية.

وقالت كتائب القسام بعد اعتقاله بـ5 سنوات: إن (إسرائيل) لم تطالب بإعادة منغستو من خلال الوسطاء الذين تحدثوا معها بشأن المحتجزين.

هشام السيد

الأسير الرابع هو هشام السيد (37 عاما)، فلسطيني من النقب يحمل الجنسية (الإسرائيلية)، وتقول مصادر الاحتلال إنه دخل قطاع غزة ربيع عام 2015 عبر ثغرة في السياج الفاصل شمالي القطاع.

تطوع في جيش الاحتلال (الإسرائيلي) عام 2008، وتم تسريحه من الخدمة بعد أشهر، وتقول مصادر فلسطينية إنه أنهى دراسته الثانوية وتطوع للخدمة بجيش الاحتلال عام 2008، وسرح في العام نفسه؛ لأنه غير مناسب للخدمة.

ما ظهر حتى الآن بشكل رسمي مقطع فيديو نشرته كتائب القسام أواخر يونيو/حزيران الماضي يظهر فيه الجندي الإسرائيلي الأسير هشام السيد على سرير المرض وتظهر بطاقته العسكرية.

المصدر : الجزيرة