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الاحتلال يعدم شابًا بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار قرب الخليل

مكان الاعدام
مكان الاعدام

الضفة- الرسالة نت

أعدمت قوات الاحتلال (الاسرائيلي)، ظهر اليوم الثلاثاء، شابٌ فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ هجوم قرب حلحول بالخليل جنوبي الضفة الغربية.

وبحسب قناة 14 العبرية، فإن فلسطينيًا فتح النار تجاه قوة عسكرية قرب حلحول دون إصابات، فيما ردت القوة بإطلاق النار تجاهه ما أدى لإصابته.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى المصاب قرب حلحول، قبل أن يُعلن عن استشهاده فيما بعد، بينما اندلعت مواجهات في وقت سابق شمال الخليل، وصادر جنود الاحتلال مركبة محترقة.

وفي حدث ثانٍ، أبلغ مستوطن عن تعرضه لطلق ناري قرب الخليل، إلا أنه تبين أنه تعرض للرشق بالحجارة دون إصابات.

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https://alresalah.ps/p/275949

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