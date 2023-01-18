قاسم: حملات الاعتقال بالضفة لن توقف المقاومة

أكد عضو قيادة حركة حماس في الخارج هشام قاسم، أن حملات الاعتقالات المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها لن تنجح في وقف المقاومة في الضفة أو منعها من الانطلاق في شتى المجالات.

وأوضح قاسم أن حملات الاعتقال تعبر عن توجه احتلالي سافر باستباحة مدننا وقرانا ومخيماتنا في مسعى فاشل لإحباط روح المقاومة السائدة لدى أبناء شعبنا الفلسطيني، مبيناً أن الاشتباكات التي يخوضها مقاومونا الأبطال في التصدي لهذه الحملات تؤكد أن روح المقاومة ما زالت قائمة، بل ومتصاعدة.

وأشار إلى أن تزامن هذه الحملات الشرسة من الاعتقالات الجماعية في صفوف أبناء شعبنا مع كشف كتائب القسام عن شريط الفيديو الخاص بالأسير الصهيوني منغستو، إنما يكشف عن حقيقة الفشل الصهيوني في استعادة أسراه، ويحاول تعويض هذا الفشل الذريع من خلال شن حملات الاعتقال الواسعة.

وقال قاسم إن نور الحرية والتحرير لأسرانا قريب بإذن الله، وإن قضبان السجون لن تبنى عليهم، وسوف يتحررون بسواعد المقاومة التي وعدتهم، التي عودتنا أنها صادقة في وعدها، وأن الاحتلال لن يبوء بهذه الاعتقالات سوى بالخسران والفشل، وسيتحرر هؤلاء الأسرى أمام ناظريه ورغما عنه كما تحرر إخوانهم من قبل في صفقة وفاء الأحرار.