تصدى الجيش اللبناني اليوم الاربعاء لانتهاك (اسرائيلي) في منطقة المطلة الحدودية، بحسب مصادر إعلامية.

وقالت قناة المنارة التابعة لحزب الله، إن جرافة (إسرائيلية) حاولت عبور ما يسمى بـ"الخط الأزرق" بين لبنان وفلسطين المحتلة منذ العام 1948م.

وأضافت أن الجيش اللبناني أجبر قوة (إسرائيلية) رافقت الجرافة وقف عملها والبقاء خلف "الخط الأزرق".

وأفادت أن توترات شهدها المكان، حيث عززت القوات (الإسرائيلية) تواجدها في المنطقة الحدودية بعد تحرك الجيش اللبناني.

وكثيرا ما يتصدى الجيش اللبناني لمحاولات متكررة من قبل قوات (إسرائيلية) لعبور "الخط الأزرق" في انتهاك واضح للسيادة اللبنانية.

ويقول لبنان إن "إسرائيل" تنتهك أجواءه ومياهه الإقليمية بشكل شبه يومي، ويدعو الأمم المتحدة للتدخل لوقف هذه الانتهاكات، لا سيما فيما يتعلق بالقصف (الإسرائيلي) لسوريا عبر الأجواء اللبنانية.

وقدم لبنان بالفعل عدة مرات شكاوى ضد "إسرائيل" في الأمم المتحدة، بعد انتهاكات من هذا النوع.