أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة قرارا بتخفيض تعرفة كهرباء الخطوط الدائمة الإضافية الممنوحة للمخابز بغزة، "دعما لتخفيض تكلفة رغيف الخبز للمواطنين".

ووافقت اللجنة على القرار خلال جلستها الأسبوعية بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي.

وأعلنت تشكيل لجنة دائمة للمتابعة والتفتيش على مصانع مواد البناء والمختبرات الهندسية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وأقرت التوصيات الخاصة بسياسة اعتماد وإنشاء المعالم التذكارية داخل قطاع غزة.

وصدّقت على مبادلة أراضي لصالح مشروع توسعة مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى، وأعفت ذوي المتوفين المستحق عليهم التزامات مالية لصالح وزارة الصحة، ما بعد عام ٢٠١٩م.

كما أقرت توصيات تقرير المؤشرات الرقمية للاقتصاد الزراعي للعام ٢٠٢٢م، واعتمدت السياسات المحدثة لحفظ واستعادة قواعد البيانات الحكومية والملفات المؤرشفة، فيما أقرت وثيقة الإطار الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي.



