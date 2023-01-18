رشيدة طليب غاضبة بشأن مخطط بناء السفارة الأمريكية بالقدس

عبّرت النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب عن غضبها بشأن مخطط بناء السفارة الأمريكية في مدينة القدس مستقبلا.

وكتبت طليب على تويتر، أمس الثلاثاء: "أنا غاضبة لأن وزارة الخارجية الأمريكية تمضي قدما في خطط بناء السفارة الأمريكية في القدس على أرض مسروقة من الفلسطينيين".

وأضافت: "من خلال القيام بذلك، تكون الولايات المتحدة متواطئة في المصادرة غير القانونية للممتلكات الفلسطينية. يجب على إدارة ترامب عكس سياسة عهد ترامب هذه على الفور."

وقال موقع "واي نت" (الإسرائيلي)، إن ارتفاع مبنى السفارة سيبلغ 10 طوابق على مساحة 50 دونما (12.3553 فدان).

ومن المقرر تشييد مبنى السفارة على أراض فلسطينية صادرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن في 6 كانون الأول/ ديسمبر 2017، اعترافه بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" وعزمه نقل سفارة بلاده إليها، في خطوة انتقدها الفلسطينيون بشدة ورفضها المجتمع الدولي.