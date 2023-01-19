المتطرف (غليك) وعشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم المتطرف يهودا غليك برفقة عشرات المستوطنين، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال (الإسرائيلي).

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه؛ لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن المتطرف "غليك" برفقة عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.